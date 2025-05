A cidade do Funchal foi palco, esta quarta-feira, da abertura do 12.º Encontro Nacional de Cidades e Vilas Resilientes, evento que reúne 120 representantes de 38 municípios portugueses e especialistas internacionais para debater estratégias de resiliência urbana.

O encontro, organizado em conjunto pelos municípios do Funchal, Machico e Ponta do Sol, integra-se na campanha global Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) das Nações Unidas e contou com a presença de várias entidades, incluindo membros do Gabinete das Nações Unidas para a Redução do Risco de Catástrofes (UNDRR) e da organização Resilient Cities Catalyst, além de delegados do Brasil, São Tomé e Príncipe e Moçambique.

Na sessão de abertura, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, destacou a importância do evento para a capital madeirense: "O Funchal orgulha-se de coordenar a Rede Nacional de Cidades Resilientes até 2026, um reconhecimento do trabalho desenvolvido desde 2010, quando fomos a quarta cidade portuguesa a aderir a esta iniciativa da ONU. Este encontro reforça o nosso compromisso com políticas públicas que tornem os territórios mais preparados face aos riscos actuais e futuros."

Bruno Pereira sublinhou ainda a importância da cooperação internacional: "A resiliência urbana não tem fronteiras. Só com cooperação internacional e partilha de conhecimento poderemos enfrentar os desafios comuns."

Durante o primeiro dia, os trabalhos decorreram no Funchal, focando-se no balanço da rede portuguesa e no papel das tecnologias emergentes na Protecção Civil, com destaque para o painel 'A Resiliência na Minha Cidade em 2030', que reuniu autarcas de várias regiões do País.

Nos próximos dias, as sessões continuarão em Machico, onde será abordada a comunicação de risco, e na Ponta do Sol, com debates sobre resiliência no sector turístico e visitas técnicas.

O evento, que encerra com a expectativa de consolidar parcerias e reforçar a rede como motor de transformação na gestão de riscos, tem como objectivo principal "construir territórios mais seguros e resilientes, capazes de proteger as suas comunidades", segundo as palavras de Bruno Pereira. A organização espera que as conclusões deste encontro contribuam para um plano de ação nacional mais robusto no triénio 2024-2026.

Marcaram presença na sessão de abertura o secretário de Estado da Protecção Civil, Paulo Simões Ribeiro, a secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, em representação do presidente do Governo Regional, os presidentes das Câmaras Municipais de Machico e Ponta do Sol, além de outros autarcas e representantes do Serviço Regional de Protecção Civil, liderados pelo seu presidente, Richard Marques.