Nacional despede-se da temporada 2024/25 com derrota no Dragão

O Nacional saiu derrotado, por 3-0, frente ao FC Porto, naquela que foi a última jornada da temporada 2024/25.

Os alvinegros discutiram o resultado até ao minuto 66, quando o defesa-central Zé Vitor acabou recebendo o cartão vermelho por acumulação de amarelos, deitando por terra o excelente desempenho que o conjunto nacionalista vinha tendo até então, registando ao momento mais remates e oportunidades que o FC Porto, que vencia por 1-0, golo marcando no primeiro minuto de jogo, apanhando os visitantes de surpresa.

A grade penalidade que se seguiu à expulsão, permitiu a Samu dilatar a vantagem, com Rodrigo Mora a fechar as contas aos 83.

O Nacional termina a temporada 2024/25 na 14.º posição, com 34 pontos, permanecendo no patamar mais alto do futebol português.

O FC Porto encerra a competição no terceiro posto, que permite o acesso directo à Liga Europa, com 71 pontos.