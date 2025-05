Arbitragem madeirense em destaque no Torneio de Lagoa

Com a presença da Seleção Nacional de Sub-19 e onde, o madeirense Matias Abreu, andebolista do Marítimo da Madeira Andebol SAD e que também alinha pelo Académico do Funchal, ao abrigo do protocolo existente, onde foi figura na equipa lusa, o Torneio Internacional de Lagoa no Algarve, contou igualmente com a presença da dupla de árbitros jovens EHF onde se incluí o madeirense António Santa Clara de Sousa, que fez equipa com Eduardo Guimaães.

A jovem dupla dirigiu com muita qualidade os encontros entre França/Noruega, Portugal/Noruega e Portugal/França