X bloqueia jornal e a agência chinesa na Índia após acusação de desinformação

A rede social X bloqueou hoje o acesso na Índia ao Global Times e à agência noticiosa chinesa Xinhua, depois de a embaixada indiana na China ter acusado o jornal de desinformação sobre o conflito com o Paquistão.

"O @globaltimesnews foi retido na Índia em resposta a uma queixa legal", lê-se numa tentativa de aceder à conta do órgão de comunicação social a partir da Índia, o mesmo acontece com a Xinhua, cujas publicações não estão acessíveis no país.

De acordo com o X, o bloqueio de contas na sua plataforma pode ocorrer quando recebem "um pedido válido e com âmbito correto de uma entidade autorizada", embora não tenha especificado a origem do pedido que levou ao bloqueio do jornal.

Esta decisão surge uma semana depois de a embaixada indiana na China ter acusado o Global Times de prestar informações erróneas sobre o conflito entre a Índia e o Paquistão.

Em resposta a uma publicação do jornal chinês, que afirmava que a Força Aérea do Paquistão tinha abatido um caça indiano na madrugada de 07 de maio, a embaixada indiana em Pequim aconselhou o jornal a "verificar os seus factos e examinar as suas fontes antes de espalhar tal desinformação".

A publicação em causa também está bloqueada na Índia "em resposta a uma ação judicial".

A Índia não confirmou que nenhum dos seus aviões tenha sido batido no conflito, como afirma o Paquistão, ao mesmo tempo que a crise entre as duas nações nucleares atingiu o seu ponto mais alto entre 07 e 10 de maio.

Os dois gigantes asiáticos estão atualmente a viver um degelo progressivo nas suas relações, especialmente desde o encontro entre o Presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, em outubro passado.