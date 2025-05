Portugal com 7,9 enfermeiros por mil habitantes

Portugal tinha 7,9 enfermeiros por mil habitantes em 2023, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados hoje, por ocasião do Dia Internacional do Enfermeiro.

Naquele ano, estavam inscritos 83.538 profissionais na Ordem dos Enfermeiros, dos quais 70,7% eram generalistas e 29,3% especialistas, dividindo-se em enfermagem de reabilitação e enfermagem médico-cirúrgica.

De acordo com o INE, o número de enfermeiros por habitantes tem vindo a "aumentar de forma contínua" desde 1999.

A Região de Coimbra e a de Terras de Trás-os-Montes concentravam o maior número de enfermeiros por mil habitantes, no ano em apreço: 15,2 e 11,6, respetivamente.

Quase 50.000 enfermeiros encontravam-se ao serviço nos hospitais (59,6%), dos quais 88,3% em hospitais públicos ou PPP e 11,7% em hospitais privados.

Segundo o INE, 69% dos enfermeiros em atividade em Portugal, em 2023, tinham entre 31 e 60 anos de idade e pouco mais de um quinto tinha menos de 31 anos.

"A relação de masculinidade era de 20,9 enfermeiros por 100 enfermeiras. Cerca de 12% dos profissionais do sexo masculino tinham mais de 60 anos, enquanto, nas enfermeiras, esta proporção baixava para 9%", destacou o INE.