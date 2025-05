“Só falo de autárquicas depois das eleições nacionais”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, não adianta o nome que irá encabeçar a lista do PSD-M à Câmara do Funchal nas próximas eleições autárquicas.

À margem do 41.º aniversário do Dia da Segurança Social, cujas comemorações tiveram lugar esta manhã no auditório da Quinta Nogueira, Miguel Albuquerque deixou claro que só irá pronunciar-se sobre o assunto depois das eleições nacionais no dia 18 de Maio.

Referiu ainda que Cristina Pedra não irá recandidatar-se à Câmara Municipal do Funchal devido a questões do foro pessoal, mas garantiu que a actual presidente irá exercer o mandato até ao último dia, conforme, aliás, o DIÁRIO avançou na edição de terça-feira.

Referiu ainda que Cristina Pedra não irá recandidatar-se à Câmara Municipal do Funchal devido a questões do foro pessoal, mas garantiu que a actual presidente irá exercer o mandato até ao último dia, conforme, aliás, o DIÁRIO avançou na edição de terça-feira.

O que o líder do PSD-M garantiu é que “não vai haver nenhuma fraqueza de poder na Câmara”.

Albuquerque escusou-se, assim, a comentar a disponibilidade de Bruno Pereira para encabeçar a lista dos social-democratas pelo Funchal. O actual vice-presidente da Câmara do Funchal assumiu, em declarações ao DIÁRIO, que tem estado sempre presente e que a sua vontade é continuar a prestar o serviço público aos munícipes, fazendo valer os 16 anos de experiência autárquica.

Para já, Miguel Albuquerque não se vai pronunciar sobre tendências e escolhas políticas. O foco está, invoca, nas eleições legislativas nacionais.

“Fazemos as coisas por etapas e a partir do dia 18 de Maio, apurados os resultados eleitorais e com eleição, espero, dos nossos deputados à Assembleia da República, então iniciaremos um processo de discussão autárquicas”, disse.