O sócio-gerente da EUROMAR, Albrecht Gundermann, não tem dúvidas de que o "Mundo quer navegar sob a bandeira portuguesa" com registo na Madeira.

À margem da II Madeira Maritime Week, que decorre no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal, o responsável pela entidade incumbida de promover e contribuir para o desenvolvimento do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) destacou que o registo de navio na Madeira com mais de 1.000 navios está a "crescer permanentemente".

Com navios provenientes de toda a Europa, em especial da Alemanha, Noruega, Suíça e Estônia, o MAR deverá abranger em breve navios de todo o Mundo: "Temos uma base de clientes europeus muito diversa, mas nós acreditamos que não vamos ficar exclusivamente pela Europa, também teremos navios de todo o Mundo."

Para isso, disse Albrecht Gundermann, importa que os governos Regional e da República criem legislação que facilite o registo de navios num "mercado supercompetitivo".

O céu é o limite, está nas mãos dos políticos fazer este registo o maior possível, o Mundo quer navegar sob a bandeira portuguesa. Albrecht Gundermann

Além da legislação, um dos pontos a melhorar, disse, são os canais de comunicação: "Uma coisa que gostaríamos de ver mudada é o canal de comunicação com as autoridades. Precisa ser mais directa, mais rápida e especializada."

Facilitar o processo, considerou, "é a chave para um registo de navios de sucesso".

Albrecht Gundermann atenta que ter navios a navegar com a bandeira portuguesa é como ter no "Mundo o território de Portugal a navegar".