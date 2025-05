Madeira regista superavit comercial pelo sétimo ano consecutivo

Miguel Albuquerque sublinhou a importância destes números para a economia madeirense, realçando que “desde 2017, mesmo durante a pandemia, a Região tem mantido um saldo positivo na balança comercial, em grande parte graças à exportação de serviços de valor acrescentado”. Em 2017, o saldo era de apenas 4,1 milhões de euros, tendo vindo a crescer de forma consistente, apesar de uma quebra em 2022, atribuída aos efeitos da pandemia.

“O saldo agora anunciado é muito bom e revela a dinâmica da nossa economia, do trabalho das empresas, dos nossos trabalhadores e da estratégia do Centro Internacional de Negócios, que é uma das âncoras desta performance”, afirmou o governante, garantindo que este sector “faz parte do nosso ADN e continuará a ser reforçado”.

Albuquerque deixou ainda uma nota de optimismo em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) regional. “Em 2023, o PIB foi de 7.122 milhões de euros, e tudo indica que, este ano, poderemos ultrapassar os 7.500 milhões. Se mantivermos esta trajectória, não tenho dúvidas de que a balança comercial continuará a apresentar saldos positivos”, concluiu tendo a seu lado o secretário regional da Economia, a presidente de Câmara Municipal e o presidente de Junta de Freguesia, bem como o empresário que destacou os investimentos que a sua empresa detém, alguns deles fora de Portugal justamente por oferecer serviços de vanguarda.