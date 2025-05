Registo Internacional de Navios da Madeira é o 3.º maior da Europa e o 11.º do Mundo, o objectivo agora é ser o primeiro

O Registo Internacional de Navios da Região Autónoma da Madeira é o 3.º maior da Europa e o 11.º do Mundo, destacou esta terça-feira, 20 de Maio, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na abertura da II Madeira Maritime Week, que decorre no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal.

Durante o evento que reúne dezenas de especialistas internacionais da indústria marítima, o chefe do Executivo Madeirense sublinhou o objectivo de melhorar a competitividade do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) para atrair mais navios e torná-lo "num dos registos mais importantes do Mundo".

"O MAR tem tido um sucesso excepcional", destacou o governante, recordando que "há poucos anos, o registo não era nada com quatro ou cinco navios registados". Hoje, evidenciou Albuquerque, o MAR tem "quase 28 milhões de tonelagem de arqueação bruta registada, cerca de 1.300 navios registados, entre eles navios de grandes armadores europeus, sobretudo grandes navios porta-contentores".

Tudo isto cria uma rede de negócios e de receitas para a Região muito importantes e, sobretudo, vem colocar aqui na Madeira uma diversificação de uma indústria que está muito ligada à tradição portuguesa, que é a indústria do mar, que fez um grande dossiê nos governos anteriores nacionais, mas, de facto, quem tem avançado no mar e na exploração deste recurso tradicional onde o País foi líder por séculos, foi a Madeira, através do seu Registo Internacional de Navios. Miguel Albuquerque

Agora, frisou, importa "continuar a melhorar a competividade do MAR" para atrair navios de cruzeiros e também mega iates, para isso, disse, é necessário criar leis que reduzam a burocracia, facilitando o processo de registo: "Portanto, temos de introduzir, de facto, todas as competividades e tudo se encaminha para nos tornarmos num dos registos mais importantes do mundo. Neste momento, somos o 11.º e é preciso levar isso em linha de conta que nós não éramos nada há poucos anos, tínhamos quatro, cinco navios... foi uma subida excepcional."