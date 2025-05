'Aos Sábados no Parque' regressa com convite à descoberta da natureza através da arte

'Aos Sábados no Parque', iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que decorre, no Parque Ecológico do Funchal, está de regresso com uma proposta que pretende convidar à descoberta da natureza através da arte.

Nesta edição, com a orientação da ilustradora científica Elisabete Henriques, os participantes terão a oportunidade de explorar o Parque Ecológico do Funchal, através do desenho de campo, uma ferramenta de observação, conhecimento e ligação com a natureza.

Deste modo, o contacto directo com o meio natural, observando e desenhando espécimes em diferentes fases de desenvolvimento, alia-se ao fascínio pela ilustração da flora e da fauna, revelando detalhes que muitas vezes passam despercebidos a olho nu.

Programa da Sessão – 17 de Maio

10h00 – Recepção dos participantes e briefing da atividade

10h15 às 13h00 - Visita ao Percurso da Biodiversidade com paragens para interpretação de vários elementos da biodiversidade

Com um formato interativo, 'Aos sábados no Parque', promove a descoberta e valorização dos ecossistemas locais, com o objetivo de proporcionar uma experiencia educativa ao ar livre para todas as idades.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. As vagas nesta actividade são limitadas a 25 participantes.

Os interessados poderão inscrever-se através do link: https://forms.gle/QkebZFZWQW2bTtZv5

Para esclarecimentos adicionais, contacte: [email protected]