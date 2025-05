Polícia Florestal intercepta três turistas ingleses a acampar ilegalmente no Fanal

Três turistas de nacionalidade inglesas foram interceptados, ontem, sexta-feira, pela Polícia Florestal, por se encontrarem a acampar fora das zonas autorizadas, no Fanal. Segundo nota à imprensa, a Polícia Florestal procedeu à sua identificação e encaminhou o grupo para uma área devidamente licenciada para o efeito.

Ainda segundo a mesma nota, a acção insere-se no conjunto de operações de fiscalização que o IFCN tem vindo a reforçar com o objectivo de assegurar o cumprimento das normas ambientais em vigor na Região Autónoma da Madeira. "O Fanal, situado no coração da Laurissilva — património natural mundial da UNESCO —, é uma das áreas mais sensíveis e protegidas do arquipélago, o que exige um elevado grau de vigilância e responsabilidade no seu usufruto", indica.

Os campistas detinham autorização para acampar, mas não se encontravam no local indicado, pelo que configura uma irregularidade. "A intervenção da Polícia Florestal permitiu evitar maiores danos ambientais e garantiu o cumprimento das normas que regulam a ocupação do espaço natural", explica.

“Acampar fora das zonas autorizadas, mesmo com licença, põe em causa a integridade dos ecossistemas e contraria os princípios de uma fruição sustentável da natureza”, frisa Manuel Filipe, presidente do IFCN, no comunicado, reforçando o compromisso da entidade em proteger o património natural da Região.

O responsável lembrou ainda que existem áreas específicas destinadas ao campismo, sendo imprescindível solicitar e cumprir os termos da autorização emitida pelo IFCN. “É no cumprimento das regras que asseguramos o equilíbrio entre o acesso à natureza e a sua conservação.”

O Instituto aproveitou para apelar, uma vez mais, à colaboração da população. “A denúncia de comportamentos indevidos tem sido essencial para a eficácia das nossas ações. A participação ativa dos cidadãos demonstra uma crescente consciência ambiental que muito valorizamos”, concluiu Manuel Filipe.