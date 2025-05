PTP classifica política de transporte marítimo para a Madeira como "desastrosa"

A candidatura do PTP pelo círculo da Madeira às legislativas de domingo alertou hoje para o custo da insularidade decorrente do elevado preço do transporte marítimo de mercadorias, considerando que "é mais caro ser madeirense do que ser continental".

"Não é só fruto da insularidade, mas também resultado daquela que tem sido a desastrosa política de transportes marítimos para a Região Autónoma da Madeira, uma das poucas regiões insulares na Europa que não tem transporte marítimo de passageiros e mercadorias", disse a mandatária da candidatura.

Raquel Coelho, também presidente do PTP, falava numa ação de campanha, no centro do Funchal, onde sublinhou que uma das bandeiras do partido prende-se com o elevado custo de vida da população da Madeira e do Porto Santo.

"Isto acontece porque não há vontade política absolutamente nenhuma do Governo Regional [PSD/CDS-PP] em solucionar esta matéria", declarou, reforçando: "Temos que fazer, custe o que custar, para diminuir o custo de vida na Madeira."

O PTP concorre às legislativas de domingo apenas no círculo da Madeira, com uma lista encabeçada por Edgar Silva, que hoje não participou na campanha.

A mandatária disse que, apesar dos apoios da União Europeia para atenuar o "desfasamento dos preços", a população do arquipélago não goza essa "discriminação positiva", já que os portos da região e o transporte de mercadorias são dos mais caros do país e da Europa.

"Portanto, é imprescindível nós termos deputados na Assembleia da República que, de facto, possam tornar este um tema central", sustentou, adiantando que a Madeira precisa de uma ligação de ferry para transporte de passageiros e mercadorias.

"Não há outra forma de sermos mais competitivos", reforçou.

Raquel Coelho explicou que o PTP quer fazer desta uma questão proeminente no panorama nacional.

"O que o Partido Trabalhista Português se propõe é tornar esta uma questão central, trazer um ferry para a Madeira para diminuir o custo de vida, para diminuir o custo dos bens essenciais e também para trazer outra alternativa que não seja o avião", precisou.

O círculo da Região Autónoma da Madeira elege seis deputados à Assembleia da República, onde atualmente têm assento três representantes do PSD, dois do PS e um do Chega.

Nas legislativas de 2024, o PTP concorreu em três círculos -- Lisboa, Setúbal e Madeira -- e obteve um total de 2.435 votos (0,04%), dos quais 719 na região autónoma.