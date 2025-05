Polícia Marítima apreende seis armadilhas de pesca na costa sul da Madeira

A Polícia Marítima acaba de anunciar que, ontem, apreendeu seis armadilhas de pesca instalados ao largo da costa sul da ilha da Madeira.

"Os elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, com o apoio dos elementos do Destacamento da Madeira do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, apreenderam ontem, 8 de Maio, seis armadilhas de pesca, no decorrer de uma ação de fiscalização dirigida à atividade da náutica de recreio, da pesca comercial marítima e da pesca lúdica, na costa sul da ilha da Madeira", informa.

Assim, "durante esta acção foram detectadas seis armadilhas de pesca, denominadas de 'covos', colocadas em profundidade, em incumprimento das disposições legais em vigor, tendo os elementos da Polícia Marítima elaborado o respetivo auto de notícia e apreendido, como medida cautelar, as artes de pesca", acrescenta.

Nesta acção de fiscalização "estiveram empenhados três elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, apoiados por uma embarcação".