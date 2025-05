Relâmpagos (I’m in a Cabo Verde state of mind)

Paz com a História? Passa pela justiça restauradora com o passado, em modo verdade e reconciliação. Passa por queremos, em vontade nacional e em pacto político, definirmos coletivamente onde chegar e como queremos chegar.

A independência, a soberania, a liberdade, a democracia, os Direitos Humanos e o desenvolvimento económico e social são estes os valores que devemos celebrar dignamente, quando iniciativa do Estado e sempre com o recurso dos contribuintes cabo-verdianos - donos, consequentemente donos, da “última palavra”!

Falando em tais valores, Amílcar Cabral, para além de referência maior da Nacionalidade Cabo-verdiana, faz parte do património histórico e memorial, e é pertença do estado de espírito dos cabo-verdianos. Figura de dimensão mundial ele era, não se prestando a arma de arremesso deste ou daquele perdido, sem fio de Ariadne, no labirinto da História..

Mente aberta, genuinamente democrática, precisa-se; gente já saída da Caverna de Platão, pronto para “Quando a vida nascer”, apresente-se; olhar parabólico e crítico na (i)matéria Tempo (e na Marxa Cabral), fiat lux, antes que anoiteça.

Paz com a História? Sim, ela é um extraordinário ativo estratégico para o futuro. Deste modo, merecemos fazer melhor, devemos ir de mãos dadas e podemos chegar mais longe.