Biópsia à tiróide com espera superior a um ano

Há mais de 600 utentes a aguardarem pela realização do exame no SESARAM. Falta de recursos humanos é uma das justificações encontradas para a demora registada. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 13 de Maio.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "Pesca da ‘gata’ não ameaça espécies". Dados recolhidos ao longo de 22 anos, no âmbito do doutoramento da bióloga Mafalda Freitas, podem ajudar a reverter proibição da captura da também designada ‘xara’ pela União Europeia.

"Acampamento no ‘Guindaste’ motiva protesto no Faial" está também a dar que falar. O Governo Regional afirma que cabe à Câmara de Santana dar explicações públicas.

“É urgente que as pessoas tenham vontade de ir ao teatro”. Quem o diz é Tomás Taborda, que integra o elenco de ‘Telhados de Vidro’, peça que se realiza no Funchal em Junho.

"Extracção ilegal de calhau pode custar mais de 60 mil euros" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje.

