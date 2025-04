Marítimo levou alegria à Escola da Ponta do Sol

O Marítimo voltou uma vez mais à escola.

Em mais uma acção promovida pela Fundação Marítimo Centenário, vários jogadores de diversas categorias das modalidade de futebol e andebol proporcionaram uma tarde bem diferente aos muitos alunos da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

Fábio China, Tomás Domingos e Daniel Benchimol da equipa principal verde-rubro d futebol profisisonal e ainda Tiago Sousa e Carlos Almeida (equipa B), Jana Radosavljevic (futebol feminino) e Martim Gonçalves, este último em representação da equipa de andebol verde-rubra, juntaram-se aos cerca de 400 estudantes, numa visita que ficará na memoria de todos eles.

Durante a visita, houve tempo para autógrafos, distribuição de brindes e muitos sorrisos, com vários estudantes a envergarem orgulhosamente as cores do Marítimo.

Esta foi mais uma iniciativa da Fundação Marítimo Centenário, promovendo um momento de partilha e inspiração, reforçando os laços entre o Clube e a comunidade escolar.