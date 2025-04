Panela esquecida ao lume levou 18 bombeiros a Santo António

Uma coluna de fumo proveniente de um apartamento localizado no Caminho de Santo António, no Funchal, mobilizou para o local ambas as corporações de bombeiros do Funchal (Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses), num total de 18 elementos.

O fumo era proveniente de uma panela esquecida ao lume.

Os bombeiros estiveram no local com seis veículos.