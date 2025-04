"Programação familiar" na Feira do Livro de Santa Cruz em fim-de-semana longo

A quarta edição da Feira do Livro de Santa Cruz, que decorre de 22 a 27 de Abril, na Promenade dos Reis Magos, no Caniço, irá privilegiar uma programação dedicada às famílias e às suas crianças, neste fim-de-semana prolongado.

Em palco e fora dele, estão previstas várias oficinas e espectáculos para o público infantil, incluindo os bebés.

Algumas das iniciativas vão também assinalar o 25 de Abril, como é o caso da peça de teatro 'Abril por elas', às 11h30.

Mais tarde, pelas 20 horas s J’s and Queens sobem ao palco da Feira do Livro com música de intervenção, para o espectáculo de encerramento desta sexta-feira.