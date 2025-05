Livre assume compromisso de promoção da igualdade para pessoas com deficiência

No último dia de campanha eleitoral, o Livre assume um compromisso firme com a promoção da autonomia, dignidade e igualdade de oportunidades para todas as pessoas com deficiência. Marta Sofia, através de comunicado à imprensa, propõe uma transformação estrutural nas políticas públicas, com foco no combate ao capacitismo e na criação de condições reais para uma vida independente e inclusiva.

Nesse sentido, o partido defende a revisão da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência; o reforço da Prestação Social para a Inclusão (PSI), com actualização dos valores e garantia de retrocativos; e a simplificação do acesso a produtos de apoio, através de orçamentação estável e processos desburocratizados.

Marta Sofia, cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira, pretende ainda a expansão da rede de Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI), a criação da carreira de assistente pessoal e o reforço dos meios para a inclusão escolar e transição pós-escolar de crianças e jovens com deficiência. No domínio da habitação e mobilidade, defende o alargamento do crédito bonificado e o incentivo ao transporte adaptado.

"A acessibilidade é tratada como uma prioridade transversal, com a proposta de criação de uma autoridade pública dedicada à fiscalização e cumprimento da legislação, e o reforço dos meios do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR). O programa contempla também o combate à violência contra mulheres e raparigas com deficiência, incluindo a erradicação da esterilização forçada e a criação de mecanismos de reparação", indica.

“Não basta falar de igualdade — é preciso garantir condições concretas para que todas as pessoas vivam com dignidade. Liberdade também é acessibilidade, também é poder escolher viver de forma autónoma. O LIVRE propõe medidas reais e transformadoras para que nenhuma pessoa com deficiência fique para trás", termina Marta Sofia.