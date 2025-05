Proteção Civil ensina Suporte Básico de Vida no Fórum Madeira

O centro comercial Forum Madeira vai acolher, no próximo domingo, dia 18 de Maio, pelas 18 horas, um Mass Training em Suporte Básico de Vida, na Praça Central, no âmbito do Babujinha Market.

Segundo nota do Serviço Regional de Protecção Civil, esta é uma sessão pública e gratuita que será dinamizada por profissionais de saúde do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), e Técnicos de Emergência dos Corpos de Bombeiros Madeirenses e de Câmara de Lobos.

No fundo, o objectivo passa por "ensinar gestos simples que podem salvar vidas, preparando os participantes para actuar eficazmente em caso de uma paragem cardiorrespiratória".

No mesmo local, haverá um quiosque da campanha de Recrutamento para Bombeiro Voluntário, acessível a cidadãos entre os 18 e os 45 anos "com espírito de missão e que pretendam abraçar esta nobre causa com acesso a formação certificada, desenvolvimento pessoal e um conjunto de benefícios sociais".