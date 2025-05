ADN reafirma compromisso com o fortalecimento do ensino superior

O ADN, em nota enviada, reafirma o seu compromisso com o fortalecimento do ensino superior na Região, reconhecimento o papel central da Universidade da Madeira (UMa), como um "motor de desenvolvimento, inovação e coesão social."

Neste sentido, realizou-se uma reunião com o Reitor da UMa, com o objectivo de analisar as necessidades crescentes de financiamento da instituição e garantir que esta continue a afirmar-se como uma universidade de referência nacional e internacional.

Através de um comunicado de imprensa, foi referido que durante o encontro, foram abordados temas estruturantes para o futuro da região:

Financiamento justo e adaptado ao papel estratégico da Universidade da Madeira na Região.

A influência da revolução digital e o papel da Universidade na formação de quadros qualificados para o desenvolvimento áreas da Cibersegurança, Protecção de Dados e Inteligência Artificial;

O impacto da exportação de talentos, há a urgência de criar condições no mercado de trabalho regional que permitam reter o capital intelectual. Como foi referido pelo Exmo. Reitor: “Se com a quarta classe os portugueses que emigraram já eram valorizados, hoje, com formação superior, torna-se ainda mais difícil mantê-los cá sem oportunidades concretas”;

A sustentabilidade do modelo de propinas, reconhecendo o esforço das famílias. Apesar de ascenderem a cerca de 700€ por ano, as propinas são, em termos comparativos, inferiores aos custos de colégios ou creches. o ADN embora seja apologista da gratuitidade das propinas, ouvimos os estudantes, que em no seu todo não eram apologistas das propinas gratuitas e criamos uma proposta inovadora que assenta na devolução do valor pago caso o curso seja concluído com sucesso e dentro do prazo estipulado.

Reforçar a cooperação entre o Estado Central e o Governo Regional, assegurando os recursos necessários para que a Universidade da Madeira mantenha um patamar elevado de qualidade pedagógica, científica e tecnológica.

"A actual Lei das Finanças Regionais tem limitado a capacidade de investimento da nossa região, afectando directamente instituições fundamentais como a Universidade da Madeira. Por isso, o ADN defende que aumentar a autonomia financeira e administrativa da universidade é essencial para uma gestão mais eficaz e estratégica dos recursos", refere o partido.

Com maior autonomia, a Universidade poderá:

Definir prioridades alinhadas com as suas reais necessidades;

Alocar fundos directamente para áreas críticas;

Estabelecer parcerias com o sector privado e captar financiamento externo;

Responder com agilidade às exigências da transformação digital.

A autonomia não significa ausência de controlo, mas sim um modelo de governação mais eficiente, transparente e orientado para resultados.

Também como tema de reunião O ADN congratula a Universidade da Madeira pelo empenho demonstrado no reforço da oferta de alojamento académico, destacando-se os novos projectos na Quinta de São Roque, com capacidade para 180 estudantes, e no antigo edifício de Artes Plásticas, que disponibilizará 25 camas adicionais. Estas iniciativas representam um avanço significativo na criação de condições dignas e acessíveis para os nossos estudantes, contribuindo para uma experiência académica mais estável e inclusiva e é um passo essencial para tornar o ensino superior verdadeiramente acessível a todos, independentemente da sua origem ou condição económica.

"O ADN continuará a defender políticas públicas que consolidem a Universidade da Madeira como um eixo estratégico do desenvolvimento regional, promovendo a excelência no ensino, a inovação e a valorização do talento madeirense.", remata.