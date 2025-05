Turistas voltam a arriscar a vida em miradouro do Caniçal

Dois turistas foram fotografados numa escarpa no miradouro da Ponta do Rosto, no Caniçal, durante a tarde do passado sábado. As imagens, que estão a circular nas redes sociais estão a ser alvo de diversos comentários depreciativos.

Os comentários repudiam o comportamento e há quem peça multa e enfatize a "irresponsabilidade": "Irresponsabilidade no seu expoente máximo , depois se houver algum "azar" espero que não chamem os bombeiros

Ainda recentemente o DIÁRIO deu conta de uma situação semelhante, no mesmo local, onde turistas subiram a escarpa, situada numa zona perigosa, para tirar uma foto.