SNMOT realiza plenário de trabalhadores da HF no dia 20 de Maio

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) irá realizar um plenário geral de trabalhadores no próximo dia 20 de Maio entre as 16h30 e as 18h30.

Em nota enviada, o sindicato explica que suspendeu as greves pelo facto de a Madeira estar a passar por um processo eleitoral, a 23 de Março, contudo, o SNMOT "respeitando o compromisso assumido perante os Trabalhadores e porque não diz uma coisa e faz o seu contrário, enviou um pedido de reunião a S. Exa. o Presidente do Governo Regional da Madeira (conforme compromisso assumido com o então Presidente demissionário e candidato à Presidência do Governo da RAM) no dia imediatamente seguinte ao da tomada de posse do seu Governo, ou seja, no dia 16 de Abril de 2025."

Contudo, até ao dia 3 de Maio " ainda não tinha recebido qualquer resposta por parte de S. Exa. o Presidente do Governo regional da Madeira, facto que originou que o SNMOT reiterasse o seu pedido nesse mesmo dia. Ora, até à presente data (13 de Maio de 2025) o Governo Regional ainda não se dignou a responder ao SNMOT e aos Trabalhadores dos Horários do Funchal."

"Os trabalhadores dos HF não podem apenas serem lembrados quando existem Processos Eleitorais ou quando dá jeito a sua presença nos aniversários da Empresa para a fotografia", refere.

A concluir esclarece que os trabalhadores "pretendem ver actualizados os seus salários no mesmo percentual que foi actualizado o Salário Mínimo da Madeira".