Pedro Rodrigues reuniu com comissão de trabalhadores da Horários do Funchal

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, reuniu, esta manhã, com a comissão de trabalhadores da empresa Horários do Funchal, com o objectivo de discutir as várias iniciativas em curso que definem a atual estratégia para os transportes terrestres da RAM.

Durante a reunião, um dos pontos discutidos foi a gestão da bilhética intermodal, um dos pilares da actualização do sistema de transporte público. Por outro lado, foram abordadas as condições e modernização das instalações da empresa Horários do Funchal, como parte integrante das medidas e visão estratégica do Governo Regional para os transportes terrestres e de passageiros da Região.

Segundo Pedro Rodrigues, “esta reunião reforça o compromisso do Governo Regional em implementar um sistema de transportes cada vez mais eficiente e alinhado com as necessidades da população, promovendo a inovação e a modernização do sector”.