Rui Tavares diz que Pedro Nuno tem "muito valor e ama profundamente" o país

O porta-voz do Livre disse no domingo à noite que o líder do PS, Pedro Nuno Santos, que se demitiu no domingo à noite, é um português de "muito valor e alguém que ama profundamente o seu país".

"Acho que o Pedro Nuno Santos é um português de muito valor, alguém que ama profundamente o seu país e que está muito empenhado nas causas do progresso, da justiça social e da igualdade e, portanto, sei que iremos sempre contar com ele do lado certo da história do nosso país", afirmou Rui Tavares quando questionado pelos jornalistas sobre a demissão de Pedro Nuno Santos.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, comunicou no domingo à noite a sua demissão do cargo, ao qual não será recandidato, anunciando uma Comissão Nacional do partido para sábado.

Dizendo que domingo foi uma noite difícil para a esquerda em Portugal, Rui Tavares referiu que Pedro Nuno Santos foi uma grande liderança da esquerda em Portugal e que teve um momento muito difícil porque chegou à liderança num momento inesperado e num momento de refluxo de uma maioria muito grande que o PS tinha tido.

Enviando um abraço ao socialista, Rui Tavares destacou o contributo que aquele tem dado à política em Portugal.

"Acredito que ele, ainda sendo muito jovem, mais jovem do que eu, terá um contributo grande a dar à vida política e ao nosso país", sublinhou.

O dirigente do Livre considerou que o PS é um grande partido do centro-esquerda em Portugal, um partido de poder e um partido de governo que o Livre respeita com qualquer liderança.

O Livre já provou que tem capacidade de manter o diálogo com diferentes lideranças do PS ao nível local e nacional, apontou.

E insistiu: "O que é muito importante para o Livre é que a esquerda não mantenha nenhum tipo de sectarismo que, no passado, já nos prejudicou muito".