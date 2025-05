Rui Tavares eleito deputado por Lisboa

O co-porta-voz do Livre e cabeça de lista pelo círculo de Lisboa, Rui Tavares, foi eleito deputado nas eleições legislativas antecipadas de hoje.

Quando estavam apuradas mais de 69% das freguesias neste círculo eleitoral, cerca das 22:10, a coligação AD liderava a contagem com 28,34% dos votos, seguida do PS com 23,67% e do Chega com 21,19%.

No Porto, o partido da papoila também já elegeu Jorge Pinto, num distrito, onde, pelas 22:13, tinha a coligação AD a liderar com 34,54%, seguindo no segundo posto o PS com 23,87% e do Chega com 21,05%, numa altura em que estavam contadas 96,30% das freguesias.

Concorreram a estas eleições 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.