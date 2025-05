Pedro Nuno diz que razões de inquérito a Montenegro "mantêm-se intocáveis"

O secretário-geral do PS considerou hoje que as razões que levaram os socialistas a defender uma comissão de inquérito ao primeiro-ministro se mantêm "intocáveis" e que Luís Montenegro "não tem a idoneidade necessária para o cargo".

"As razões que nos levaram a defender uma comissão parlamentar de inquérito mantêm-se intocáveis, infelizmente para todos nós", respondeu Pedro Nuno Santos aos jornalistas nas declarações durante as quais anunciou a sua demissão do cargo de líder do PS, depois da pesada derrota nas legislativas antecipadas.

Segundo Pedro Nuno Santos, não cabe ao PS dar suporte ao Governo da AD porque "Luís Montenegro não tem a idoneidade necessária para o cargo de primeiro-ministro e as eleições não alteraram essa realidade".

"Em segundo lugar, lidera um governo que falhou a vários níveis no último ano. Em terceiro lugar, tem um programa, apresentou um programa que vai contra os princípios e os valores do Partido Socialista", sintetizou.