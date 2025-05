Tavares diz que avisou que a esquerda tinha de apresentar uma alternativa

O porta-voz do Livre afirmou no domingo à noite que avisou, durante toda a campanha eleitoral, que a esquerda tinha de apresentar uma clara alternativa de governação para derrotar uma direita que considerou estar radicalizada.

"Aquilo que aconteceu nesta noite [domingo] não foi por falta de aviso", disse Rui Tavares, depois da Aliança Democrática (Coligação PSD/CDS-PP) ter vencido as eleições legislativas.

O dirigente do Livre, que viu o grupo parlamentar aumentar de quatro para seis deputados, referiu que a esquerda se deveria ter apresentado com uma clara alternativa de governação.

"O Livre salientou que não bastava dizer às pessoas que Luís Montenegro não deveria continuar pelas confusões em que se meteu e nos meteu e que, aliás, não estão de forma nenhuma resolvidas", frisou.

Durante a campanha, Rui Tavares apelou, diariamente, a uma união da esquerda para acabar com o "canibalismo e radicalismo" da direita e, no último dia de campanha, dirigiu-se diretamente ao líder do PS, Pedro Nuno Santos, dizendo que ainda ia a tempo de dizer sim ao Livre.

"A esquerda tinha que ter uma alternativa de governação muito clara que deixasse as pessoas descansadas em relação ao que iria acontecer na saúde, na habitação e na educação e que as mobilizasse para o futuro", salientou.

O porta-voz do Livre reafirmou que o partido foi o único que mencionou em campanha eleitoral a possibilidade da direita conquistar uma maioria constitucional que, neste momento, é uma realidade que está em risco.

"E que nos vai obrigar a muito pragmatismo e a muita seriedade na altura de encarar o próximo mandato na forma de lidar com esta maioria de direita e de extrema-direita que nós temos à nossa frente", frisou.