Ana Catarina Mendes fala de mau resultado do PS e pede "reflexão profunda"

A eurodeputada do PS Ana Catarina Mendes considerou hoje que este é um "momento particularmente triste" para a democracia e que o PS teve um "mau resultado" nas legislativas antecipadas e que deve "fazer uma reflexão profunda".

"Eu acho que qualquer democrata não pode ficar satisfeito com a noite eleitoral hoje. Este é um momento particularmente triste para Portugal, para a democracia. O crescimento dos extremismos, do populismo e da extrema-direita em Portugal é um momento que me deixa particularmente preocupada", começou por responder aos jornalistas à chegada do quartel-general do PS para esta noite eleitoral.

Segundo a eurodeputada do PS, os socialistas obtieveram "um mau resultado", mas "estão em conjunto nos bons e nos maus momentos".

"É o momento do PS fazer uma reflexão profunda", defendeu Ana Catarina Mendes, para quem essa reflexão deve ser feita por "todos os democratas".