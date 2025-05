PTP com sentimento de dever cumprido

Edgar Marques da Silva, candidato pelo círculo da Madeira pelo Partido Trabalhista Português (PTP), explica que os resultados obtidos não surpreenderam, mas estão "orgulhosos" e com o sentimento de dever cumprido. Nestas eleições, o partido conquistou 421 votos.

Confessa que o PTP não tinha pretensões de eleger esta noite, mas que o objectivo passava por despertar "consciências adormecidas".

“Quando somos candidatos não para vencer a qualquer custo, mas para despertar consciências adormecidas por 50 anos de poder, manipulação e controlo, fazemos da resiliência e da elegância na acção política uma escolha” Edgar Marques da Silva

Perante os resultados do Chega esta noite, Marques da Silva diz que, no seu entender, "vem aí uma nova instabilidade na Assembleia da República, com a depressão climática política ‘Chega’”.

“Vamos entrar num novo período de instabilidade, bem pior do que se saiu, e tudo por culpa de decisões políticas dos governos socialistas e da incapacidade para o diálogo de Montenegro. O povo continua a votar e apenas a “criar emprego” para políticos sem visão e que governam para o seu umbigo", remata.