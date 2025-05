Filipe Sousa “confiante” de que lhe espera “uma nova missão” na Assembleia da República

Filipe Sousa apelou, esta manhã, à participação cívica da população para que saia de casa e vá votar, mostrando-se “confiante” de que lhe espera “uma nova missão” na Assembleia da República, num percurso político que já conta com passagens pelo poder autárquico e Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

Depois de deixar a urna onde votou, esta manhã, na freguesia de Gaula, o cabeça-de-lista do JPP afirmou que “quanto mais pessoas votarem, melhor para a democracia”. Agora, conforme acrescentou, é “aguardar com alguma expectativa pela decisão soberana do povo”.

“Fizemos o nosso trabalho, agora é aguardar pelo resultado”, disse.

O país ontem pintou-se todo de verde, apesar de eu ser do Benfica, mas espero que logo à noite o verde, que é a cor da esperança, seja também um sinal de confiança”. Filipe Sousa

Filipe Sousa diz que aprendeu com os pais "a construir um dia de cada vez".

"Comecei a construir o de ontem, estou a construir o de hoje, se surgir logo à noite uma nova missão a cumprir, vamos trabalhar para ela”, concluiu.