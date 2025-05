Secretário das Infraestruturas confiante no cumprimento dos prazos do PRR

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas está confiante que todos as obras que beneficiam de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na Região, vão estar concluídas até Junho do próximo ano.

Pedro Rodrigues mostrou essa confiança esta terça-feira no decorrer de uma visita ao novo empreendimento habitacional integrado na Quinta dos Cedros, em Santo António, com custo de 14,7 milhões de euros.

O governante voltou a destacar a aposta do Governo Regional em responder aos problemas da habitação na Madeira e no Porto Santo, dando como exemplo a verba total de quase 130 milhões de euros do PRR destinados a este sector.

"Estas visitas servem para isso mesmo, para analisarmos como é que os projectos estão a andar e estão a andar bem. Portanto, a meta é para cumprir, é a nossa máxima prioridade", apontou o secretário regional, destacando o facto de não ter havido abertura por parte da Comissão Europeia para alargar o prazo do PRR. "Por isso, os projectos do PRR não podem, nem vão falhar da nossa parte", garantiu o governante, que se fez acompanhar do novo presidente da Investimento Habitacionais da Madeira (IHM), nesta que foi a sua primeira visita de trabalho enquanto secretário regional com a tutela das obras públicas.

Primeiros apartamentos de 'Renda Reduzida' no Funchal entregues este mês

O novo empreendimento que está em fase de conclusão inclui 60 apartamentos de várias tipologias, que deverão ser entregues até final do ano.

Para já, neste mês de Maio, outro empreendimento, com 25 fracções, será entregue a outras tantas famílias que se candidataram ao programa 'Renda Reduzida'.

No âmbito deste mesmo programa, e até final do ano, no concelho do Funchal, Pedro Rodrigues espera ter disponíveis para entrega um total de 138 apartamentos, de um total de 250 habitações a disponibilizar até final do prazo do PRR (805 em toda a Região, incluindo 30 no Porto Santo).