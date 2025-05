Futebol no centro das atenções, mas também eleições e política internacional

Bom dia. Além da 'final' da primeira liga de futebol no sábado, o fim-de-semana já está à vista com eleições no domingo e desenvolvimentos na política internacional na quinta-feira, entre tantas outras notícias nos jornais nacionais desta quarta-feira, 14 de Maio de 2025.

No Diário de Notícias:

- "Há mais 4812 processos de crianças e jovens em risco do que em 2023"

- "Trump responde a apelo do príncipe saudita e levanta sanções à Síria"

- "Nuno Morais Sarmento. Presidente da FLAD. 'Num tempo que é mais de fechar pontes, à FLAD calha a missão que já tinha: construir pontes. Redobradamente'"

- "Rui do Carmo, procurador: 'É preciso reforçar a formação dos magistrados sobre a violência contra as mulheres e contra as crianças"

- "Rendas congeladas. Fisco justifica cobrança ilegal de IMI com 'falta de ferramentas informáticas'"

- "Uruguai. Morreu Pepe Mujica, o 'presidente mais pobre do mundo'"

- "PS 'precisa de ganhar eleições', mas voto útil não convence"

- "Raimundo está otimista contra 'os cordeiros em pele de lobo'"

- "Última hora. Ventura sentiu-se mal e foi levado para o hospital"

No Correio da Manhã:

- "Viúva Rosa tira curso superior na cadeia. Condenada a 25 anos pelo homicídio de triatleta"

- "Última hora. Ventura desfalece agarrado ao coração"

- "30 anos depois. Rodrigues dos Santos afastado da noite eleitoral"

- "2 anos presos. Libertado casal condenado por matar idosos"

- "Polémica. Spinumviva mantém sede na casa de Luís Montenegro"

- "Bragança. Mãe pede justiça para filho que morreu soterrado"

- "Salvaterra. Aluno asfixiado em luta por baloiço"

- "Zelensky. 'Putin tem medo de discutir comigo'"

- "Todos esperam o título. Adeptos acampam em Alvalade"

- "Se Liga falhar. Só Taça salva Bruno Lage"

- "FC Porto. Miniférias facilitam ataque à época 25/26"

No Público:

- "Só 11% das camas do plano do PRR de alojamento estudantil estão prontas"

- "Legislativas. Pedro Nuno em Lisboa à procura de crescer"

- "Vestido de 'padroeiro da colheita', Montenegro só quer fazer arroz com PS e IL"

- "No Algarve, Ventura sentiu-se mal e parou comício"

- "Palestina. Quase meio milhão à beira da fome 'catastrófica'"

- "Infância. A pé ou de bicicleta, quase nunca. Lisboa fica na cauda da Europa em mobilidade infantil"

- "Futebol. O Brasil chamou Carlo Ancelotti, o homem que grita baixinho"

- "Crianças e jovens. Medidas de protecção urgente voltam a subir"

- "Jogo. SCML acentuou dependência das vendas da 'raspadinha'"

- "Alunos sem aulas. Auditoria que custou 53 mil euros pode ser inconclusiva"

No Jornal de Notícias:

- "Polícias que saem para a PJ têm de pagar indemnizações"

- "Só dois em cada dez casamentos são pela igreja"

- "Legislativas 2025. André Ventura sente-se mal em palco"

- "Sporting. Vitória de Guimarães e Rui Borges em guerra aberta antes do jogo do título"

- "Sondagem diária. PS em queda e AD de volta à trajetória ascendente"

- "Emigrantes. Milhares de portugueses ainda sem boletim de voto"

- "Matosinhos. MP investiga denúncia de maus-tratos no Lar do Comércio"

- "Norte. Rede de tráfico lucra 750 mil euros com importação de cocaína"

- "Marco. Escola inaugura hoje uma fábrica do futuro"

- "Teatro. FITEI arranca em força do Porto ao Minho"

- "Ucrânia. Zelensky exige presença de Putin na cimeira de Istambul"

No Negócios:

- "Tarifas dos EUA são ameaça ao emprego no Norte e Algarve"

- "Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra da Segurança Social. Negócio da Santa Casa no Brasil 'vai sempre exigir provisões'"

- "Série 5 dias. Eleições legislativas. Partidos com rotas diferentes para a TAP"

- "Novo Banco ausente dos programas políticos"

- "Todos falam de impostos sobre as empresas"

- "Sustentabilidade 20|30. Filipe Morais Vasconcelos. CEO S317 Consulting. 'É preciso mais investimento nas redes elétricas'"

- "Lusoponte avança com ação contra Estado para estender a concessão"

- "Ações. 'Sell America' dá capital às gigantes da bolsa nacional"

- "Indústria. Valouro tem tido interesse de estrangeiros, mas afasta venda"

No Jornal Económico:

- "EDP respira de alívio com cortes menos agressivos"

- "EUA apresenta excedente de 232 milhões"

- "Socialistas pedem voto útil, AD namora com os agricultores"

- "Santa Casa fecha 2024 com lucro de 30 milhões após reestruturação"

- "'Crise na habitação não se resolve numa só legislatura'. Miguel Saraiva"

- "Custos com parceiras público-privadas cresceram 2% em 2024"

- "Rei dos Frangos define preço para vender Benfica"

- "Lançada incubadora para projetos em saúde mental"

No Record:

- "Benfica. Acordo à vista. Otamendi em negociações adiantadas para a renovação"

- "Sporting. Campeões de 2000 dão força. Vidal Pinheiro foi há 25 anos"

- "Bilhetes esgotados. Ingressos a mil euros na candonga"

- "V. Guimarães. Minhotos contra Rui Borges: 'Foi no mínimo uma deselegância'"

- "FC Porto. Marcano diz adeus. Sábado faz o último jogo no dragão"

- "Atletismo. Entrevista Pedro Pichardo. 'Os adeptos do Benfica deviam tentar saber o que se passou'"

- "Seleções. Cristianinho já é internacional. Estreou-se pelos sub-15"

No A Bola:

- "Último fôlego. Leões e águias preparam decisão da Liga"

- "Sporting aposta na união. Benfica acredita até ao fim"

- "V. Guimarães. Minhotos respondem a Rui Borges"

- "FC Porto. Samu ignora mercado e quer ficar no dragão"

- "Anselmi procura terceira vitória consecutiva"

E no O Jogo:

- "Futebol. Coração na boca. Ex-jogadores de leões e águias vão estar atentos ao sábado de todas as decisões"

- "FC Porto. A última oportunidade. Martín Anselmi à procura de inédito terceiro triunfo seguido"

- "Obras de arte de Mora valem prémio. Eleito melhor médio de abril da I Liga"

- "V. Guimarães. Direção aponta dedo a Borges. Ainda as palavras do técnico sportinguista sobre Tiago Silva e Telmo Arcanjo"

- "Braga. Jovens estrelas só pela cláusula. António Salvador detalha aposta ainda mais forte na prata da casa"