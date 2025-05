Estados Unidos planeiam distribuir ajuda alimentar em Gaza sem Israel

Os Estados Unidos anunciaram hoje que Israel não vai participar no seu plano para distribuir ajuda alimentar em Gaza, onde denunciaram que há escassez de alimentos desde que os israelitas bloquearam as entregas, há mais de dois meses.

Alegando não haver crise humanitária em Gaza, Israel diz que o bloqueio, imposto desde 02 de março, tem como objetivo forçar o Hamas a libertar os reféns que ainda lá estão retidos desde o ataque do movimento islâmico palestiniano em 07 de outubro de 2023.

Durante semanas, as autoridades da ONU e as organizações não-governamentais (ONG) têm vindo a alertar para a escassez de alimentos, medicamentos e combustível no território palestiniano, onde a ajuda é vital para 2,4 milhões de pessoas após mais de 19 meses de guerra.

A Defesa Civil Palestiniana adiantou hoje que 15 pessoas foram mortas em novos ataques israelitas em vários locais da Faixa de Gaza, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Em Jerusalém, o embaixador dos Estados Unidos em Israel revelou uma nova fundação que o seu país diz planear estabelecer em breve para ajudar os palestinianos na Faixa de Gaza.

"Os israelitas estarão envolvidos no fornecimento da segurança militar necessária, porque esta é uma zona de guerra, mas não estarão envolvidos na distribuição de alimentos ou mesmo em levá-los para Gaza", explicou Mike Huckabee, em conferência de imprensa.

A segurança nos pontos de distribuição será assegurada "por privados", enquanto o exército israelita fornecerá segurança remota para os proteger dos combates em curso, detalhou.

Na Faixa de Gaza, cozinhas solidárias que distribuem refeições quentes estão a ser invadidas, de acordo com imagens da AFP.

Contrariando a posição israelita, Huckabee destacou hoje que há "obviamente uma crise humanitária", responsabilizando o Hamas, que acusou de roubar ajuda.

"É precisamente por isso que precisamos de um programa de ajuda humanitária", enfatizou.

Um membro do gabinete político do Hamas, Bassem Naim, observou que o plano norte-americano, sem a participação israelita, reflete "uma divergência" entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"No entanto, esta discordância continua a ser puramente tática e não deve ser considerada uma grande vantagem, uma vez que a administração Trump procura melhorar a sua imagem na região antes da sua visita planeada" ao Médio Oriente de 13 a 16 de maio, vincou, em declarações à AFP.

A iniciativa dos EUA foi recebida com frieza por grupos de defesa dos direitos humanos como a Amnistia Internacional, que temem que a utilização de pessoal militar privado possa infringir o direito internacional.

A agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), criticada por Israel e pelos Estados Unidos, considera-se insubstituível na distribuição de ajuda em Gaza.

"É muito, muito difícil imaginar qualquer operação humanitária sem a UNRWA", apontou a sua porta-voz, Juliette Touma, numa conferência de imprensa em Amã.

A guerra foi desencadeada por um ataque do Hamas em 07 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelita, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas raptadas em Israel nesse dia, 58 ainda estão detidas em Gaza, incluindo 34 declaradas mortas pelo exército israelita. O Hamas guarda também os restos mortais de um soldado israelita morto numa guerra anterior em Gaza, em 2014.

As represálias israelitas fizeram pelo menos 52.787 mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.