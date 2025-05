Pelo menos 21 mortos e 14 feridos em acidente de viação no Sri Lanka

Pelo menos 21 pessoas morreram hoje e 14 ficaram feridas quando o autocarro em que seguiam caiu num penhasco na região montanhosa de cultivo de chá do Sri Lanka, disseram as autoridades locais.

O acidente ocorreu perto da cidade de Kotmale, a cerca de 140 quilómetros a leste de Colombo, numa zona montanhosa do centro do país, indicou a polícia.

O ministro-adjunto dos Transportes e das Estradas cingalês, Prasanna Gunasena, disse aos jornalistas que 21 pessoas morreram no acidente e 14 estão a receber tratamento hospitalar.

A televisão local mostrou imagens do autocarro caído no fundo de um precipício, enquanto trabalhadores e outras pessoas ajudavam a retirar os feridos do local.

O condutor do autocarro, que na altura do acidente transportava cerca de 50 pessoas, ficou ferido e foi internado no hospital para receber tratamento.

A polícia referiu que o autocarro era operado por uma empresa estatal de transportes.

Os acidentes mortais com autocarros são frequentes no Sri Lanka, especialmente nas regiões montanhosas, muitas vezes devido a uma condução imprudente e a estradas estreitas e em mau estado.