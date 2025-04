CMF faz balanço positivo a projecto de combate ao estigma sobre pessoas sem-abrigo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) encerrou esta quarta-feira o projecto 'Prevenção e Combate ao Estigma e Discriminação das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo: Uma Abordagem em Contexto Escolar', numa sessão realizada na Sala da Assembleia Municipal e que contou com a presença da vereadora Helena Leal. A iniciativa integra o Plano Municipal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, aprovado ontem em sessão descentralizada da Assembleia Municipal, na freguesia de São Gonçalo.

Plano Municipal para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2025-2029 aprovado por unanimidade Estratégia do actual executivo municipal já permitiu retirar 16 pessoas da rua no actual mandato

Na ocasião, a vereadora Helena Leal destacou o “balanço muito positivo” da iniciativa, que na sua primeira fase chegou a cerca de 1.600 crianças e famílias do concelho. O objectivo foi promover a empatia, sensibilizar para as causas da exclusão social e alertar para os riscos desde tenra idade, sublinhou a responsável.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria Regional da Educação e Tecnologia, o projecto envolveu 24 escolas públicas do Funchal, abrangendo 1.615 alunos de 85 turmas do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário. A operacionalização esteve a cargo da Divisão de Saúde e Bem-Estar da CMF, através do Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão.

O município tem reforçado as suas políticas sociais no apoio à população sem-abrigo. No actual mandato, foram retiradas 16 pessoas da rua e investidos 1,3 milhões de euros nesta área, o que incluiu a criação de duas habitações solidárias – uma para homens e outra para mulheres.

Entre as medidas já em vigor, destaca-se a actuação da equipa multidisciplinar de rua, CIMA – Funchal, composta por profissionais de várias áreas. Esta equipa trabalha no terreno em articulação com outras entidades e integra um dos cinco eixos de intervenção do Plano Municipal, que contempla 63 medidas, das quais 54 já se encontram implementadas.