Susana Freitas e Bernardo Teixeira voltam às vitórias

Realizou-se durante a manhã de ontem, 1 de Maio, a 4.ª Taça da Madeira de CE - Brisa Sem Açúcar, prova organizada em parceria do com o CD 1º Maio e que contou com a presença de 50 ciclistas, informou a Associação de Ciclismo da Madeira.

Devido às obras na ER204, a organização converteu atempadamente a prova em linha num contrarrelógio individual de 3.06kms, entre o Transval e o estádio do CD1º Maio, num dia em que devido às condições climatéricas adversas revelou-se a melhor escolha para realização da corrida, e para garantir a segurança a todos os ciclistas.

Em termos competitivos, a corrida foi dominada no sector feminino por Susana Freitas (Individual), com o tempo de 13m59s, com Stepahnie Cords (CD 1.º Maio / Letícia Fernandes Seguros) a ser 2.ª classificada a gastar 16m03s, e Jessie Serrão (CD 1.º Maio / Letícia Fernandes Seguros) a ser 3.ª classificada com o tempo de 17m42s.

Na corrida masculina, domínio por parte da equipa 'C.N.Seixal/Município do Porto Moniz/ÓBIDOS Cycling Team' com Bernardo Teixeira a vencer a corrida com o tempo de 10m09s, Pedro Teles a ser 2º com 10m34s, e Fernando Freitas a completar o pódio com o tempo de 11m06s.

Colectivamente, a equipa do CD 1.º Maio / Letícia Fernandes Seguros alcançou mais uma vitória nas equipas femininas, enquanto que nas equipas masculinas o 'C.N.Seixal/Município do Porto Moniz/ÓBIDOS Cycling Team' vence à frente do 'CD 1.º Maio/Letícia Fernandes Seguros' e do 'Clube Desportivo Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios'.

A Taça da Madeira de Ciclismo e Estrada terá a sua conclusão no dia 1 de junho, com a 5ª e última prova.

Classificações

https://acmadeira.pt/evento/4a-taca-da-madeira-de-ce-2025/