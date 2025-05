"Só com a AD na República é que a estabilidade pode ser garantida"

Pedro Coelho, candidato pela AD - coligação PSD/CDS, reiterou os seus apelos ao voto no próximo domingo e quis frisar que a estabilidade política que os madeirenses mais desejam “só se consegue com um Governo da AD na República e com mais deputados da AD eleitos pela Madeira”. Aliás, disse que só a AD assumiu verdadeiros compromissos com a Madeira e o Porto Santo.

As declarações foram prestadas junto à Praça da Autonomia, “um símbolo da nossa Madeira”, precisamente para assinalar, simbolicamente, que a autonomia não é uma dádiva e que custou muito a conquistar, existindo, ainda, um vasto caminho a percorrer que garanta mais poderes e mais recursos à Região.

O candidato apontou a necessidade da AD reforçar o voto, pela estabilidade política. “Vamos esperar que, no próximo domingo, tenhamos um bom resultado e seria muito importante reforçarmos o nosso grupo parlamentar, elegendo mais um deputado, até porque mais um elemento da AD eleito pela Madeira pode fazer toda a diferença”, disse, acreditando, igualmente, que os madeirenses saberão confiar em Luís Montenegro, o "único líder partidário nacional que já demonstrou que está com a Madeira e que tem capacidade e vontade de corresponder às justas reivindicações do nosso povo”.

Luís Montenegro esteve na Madeira, estabeleceu compromissos com a Madeira e foi claro, nomeadamente no que concerne à revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, ao contrário de Pedro Nuno Santos que, além de não ter vindo à Madeira, perante o desaire eleitoral que o PS/M obteve nas Urnas, nas Regionais, disse que esse era um problema do PS/M Pedro Coelho

Para a candidatura, aquilo que todos nós precisamos para o futuro “é de pessoas comprometidas com a Madeira e de deputados que, como os nossos candidatos, colocam sempre a Madeira em primeiro lugar”. Pedro Coelho disse que a sua candidatura foi a única que assumiu compromissos e que, ao mesmo tempo, ouviu e esclareceu toda a população acerca do que foi possível conseguir em onze meses e daquilo que pode ser conseguido com a AD na governação nacional, a favor da Região.