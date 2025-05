12 meses a melhorar a vida das nossas Comunidades

Nos últimos doze meses, foi efetuado muito trabalho pelo Governo da República em prol das nossas Comunidades.

Tem sido um enorme privilégio trabalhar com um Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas com a experiência e o conhecimento da realidade e das necessidades dos portugueses fora do nosso país, como a do Dr. José Cesário.

Para além do enorme trabalho de proximidade realizado, que obriga a um contato permanente nas mais diversas geografias do mundo e a um Governo que esteve muito mais presente do que os anteriores, nas iniciativas e nos problemas das nossas comunidades, este Governo da República conseguiu resolver uma das grandes reivindicações dos nossos emigrantes – aumentou a validade do Passaporte Português dos cinco para os dez anos, com os enormes benefícios daí advenientes.

Por outro lado, o movimento associativo português no estrangeiro teve o maior pacote de apoios de sempre e conseguimos ainda alterar o seu regime jurídico, simplificando as candidaturas e o acesso aos apoios previstos.

Fruto da decisão do Governo da República de diversificar por um lado, as formas de agendamento nos serviços consulares e por outro do reforço histórico efetuado de novos 50 funcionários consulares, é público e notório que os serviços prestados no estrangeiro têm vindo a melhorar a sua capacidade de resposta.

Têm sido ainda reforçadas as permanências consulares, para facilitar a obtenção de documentos aos portugueses que residam longe dos Consulados – Gerais.

O Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão consultivo de excelência do Governo foi reativado e está a funcionar na sua plenitude, tendo neste momento, todos os Conselheiros eleitos todas as ferramentas necessárias para desempenhar o seu trabalho em prol das nossas Comunidades.

Nos últimos doze meses, o Governo realizou três cursos mundiais de formação de dirigentes associativos, o que demonstra bem a enorme dinâmica que estava a ser incutida por este Governo junto das nossas Comunidades.

O Governo continua a apostar nos apoios sociais aos portugueses mais carenciados com o Apoio Social a Idosos Carenciados (ASIC-CP) e com o Apoio Social e Emigrantes Carenciados (ASEC).

Dadas os constrangimentos que afetam os nossos conterrâneos carenciados na Venezuela, para além dos apoios identificados anteriormente, o Governo nacional procede ainda todas as semanas ao envio de medicamentos e tem uma rede médica a funcionar de forma gratuita aos portugueses mais carenciados em Caracas e em Valência.

Como facilmente se constata, muito trabalho foi realizado por este Governo nos últimos onze meses a favor das Comunidades, mas ainda acreditamos que há muito por fazer.

Queremos continuar a fazer mais e melhor pelas nossas Comunidades.

É importante manter este ritmo de trabalho para que possamos adaptar a rede do ensino português no estrangeiro e as escolas portuguesas ao novo perfil dos portugueses que residem no exterior.

É importante manter este ritmo de trabalho para que possamos melhorar ainda mais os serviços consulares e para que possamos reduzir a burocracia e simplificar o processo de aquisição de nacionalidade por parte de filhos e netos de portugueses.

Na altura em que redijo este artigo encontro-me junto a uma das nossas maiores comunidades no mundo – a da África do Sul.

Não tenho palavras para descrever a hospitalidade e a forma tão calorosa como estou a ser recebida por esta fantástica e trabalhadora comunidade.

O meu muito obrigada a todos!