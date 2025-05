Homens soterrados em Albufeira resgatados com vida e transportados para hospital

Os dois homens que hoje ficaram soterrados na queda de um muro na Praia da Coelha, em Albufeira, foram resgatados com vida e transportados para o hospital com ferimentos graves, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

"As vítimas já foram resgatadas, são ambas do sexo masculino, e foram considerados feridos graves", disse à Lusa a fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Os dois homens foram depois transportados de helicóptero para o Hospital de Faro, acrescentou a mesma fonte.

As autoridades concluíram, assim, os trabalhos de resgate das duas pessoas que ficaram hoje soterradas na sequência da queda de um muro numa obra naquele concelho do distrito de Faro.

Previamente, a mesma fonte tinha dito à Lusa que as vítimas estavam "conscientes" e tinha sinais vitais, quando os bombeiros tentavam chegar às mesmas para as retirar.

O alerta foi dado às 15:13 e às 18:00 ainda permanecia no local um dispositivo com 35 operacionais e 13 veículos, entre elementos dos Bombeiros de Albufeira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Proteção Civil Municipal de Albufeira e da GNR.