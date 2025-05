Pedro Nuno apela a eleitores de esquerda e centro e promete solução para 4 anos

O líder do PS apelou hoje ao voto dos eleitores de esquerda e de centro que não querem acordar com um "Governo radical" da AD com a IL, prometendo encontrar uma solução governativa para quatro anos.

Em declarações aos jornalistas à margem da tradicional arruada em Moscavide, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, Pedro Nuno Santos escusou-se a comentar diretamente a manchete do Expresso, de que o Presidente da República está disposto a adiar a nomeação do primeiro-ministro para dar tempo aos partidos para que negoceiem um Governo que passe no parlamento.

O líder do PS deixou um apelo direto aos portugueses "para não falharem o voto no dia 18 de maio".

"Quem não quiser acordar com um Governo da AD com a IL tem mesmo de ir votar e dirijo-me aos eleitores à esquerda e aos eleitores de centro que não querem um Governo radical que vai desmantelar o nosso estado social. Têm mesmo que votar no PS e não devem dispersar o voto", pediu.

O líder do PS assegurou que "a partir do parlamento que sair das eleições" vai "procurar as condições para governar durante quatro anos".

"O PS já o fez várias vezes. Já conseguimos mais do que uma vez ter um Governo a durar quatro anos. Em democracia a negociação faz parte de todos os processos democráticos. Nós somos capazes de garantir estabilidade e a totalidade de uma legislatura mesmo quando não é maioria absoluta, enfatizou, considerando que "quem nunca conseguiu foi o PSD".