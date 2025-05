CDU preocupada com o funcionamento de lavandaria industrial na Camacha

A CDU mostra-se preocupada com uma situação que está a ocorrer no Conjunto Habitacional do Vale Paraíso, na Camacha, afirmando que uma lavandaria industrial está a funcionar de forma ilegal nas imediações desse bairro. Em causa estará a utilização de madeira como combustível, por parte da empresa 'Dorilimpa'.

Segundo dá conta a CDU, através de nota à imprensa, a lavandaria deveria recorrer a gás ou eletricidade, "conforme exigem as normas ambientais e de segurança". Por esse motivo, através de Duarte Herculano, dirigente da CDU, participou na reunião pública da Câmara Municipal de Santa Cruz, juntamente com a Comissão de moradores do Conjunto Habitacional do Vale Paraíso.

Os moradores denunciaram que a unidade industrial "tem operado fora do horário permitido, funcionando durante a noite, sem qualquer fiscalização, agravando o incómodo e perturbando o descanso nocturno da população".

"Não podemos permitir que uma instalação industrial funcione à margem da lei, prejudicando gravemente a saúde e o bem estar dos moradores. Esta situação é inadmissível e exige uma resposta firme das autoridades", assumiu Duarte Herculano.

Na sequência desta iniciativa, segundo a mesma nota, a Câmara Municipal de Santa Cruz comprometeu-se a enviar um fiscal, acompanhado pelo representante da CDU, Duarte Herculano, para averiguar no local as várias anomalias. O caso será igualmente encaminhado para a Secretaria Regional da Saúde, "com objectivo de serem apuradas responsabilidades e adoptadas medidas urgentes".

Os moradores apelam às autoridades competentes para que sejam tomadas medidas imediatas "que ponham fim a esta situação insustentável, e reivindicam acções concretas em defesa da saúde pública, do ambiente e da qualidade de vida de todos".