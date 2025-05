CDU apelou ao voto em acção de contacto no Funchal

Durante a manhã desta terça-feira a candidatura da CDU desenvolveu uma acção de contactos junto ao Centro Comercial Plaza, no Funchal, fazendo o apelo ao voto no partido, onde a cabeça de lista, Herlanda Amado, disse que "as pessoas com quem temos contactado reconhecem que a CDU é a força do trabalho, da luta e da proposta. Sabem que a CDU está com as populações todos os dias."

Agora está nas suas mãos dar mais força a esta candidatura para que, a voz e a força dos direitos de milhares de pessoas não deixem de ser uma prioridade na Assembleia da República. Herlanda Amado

"Não podemos deixar que a voz da luta pelos direitos seja substituída pelo ruído, a ofensa e “egos umbilicais”. O voto na CDU garante que as pessoas possam recuperar o seu lugar no Parlamento, reforçando a CDU. Este é momento de garantir que passará a haver uma voz que defenda os direitos dos trabalhadores e do povo desta Região na Assembleia da República", acrescentou ainda.

Na sua declaração, disse que "tantas justas reivindicações dos madeirenses e portossantenses só têm voz através de deputados eleitos pela CDU, como é reconhecido por tanta gente. Por isso, está na hora, e está nas nossas mãos, fazer com que a voz e a força da luta pelos direitos de quem vive nesta Região insular sejam verdadeiramente representadas na Assembleia da República."

Disse que "os que sentem a injustiça e a desigualdade, e que justamente se indignam e lutam, precisam de ganhar força através da CDU. Todas as pessoas que se mobilizam para a conquista de direitos e por justiça social reconhecem a importância do voto na CDU."

"Assim deixamos o desafio para que esse reconhecimento da força do trabalho seja consubstanciado no voto a 18 de maio, na única candidatura que nunca trairá a confiança de quem dá o passo de votar na CDU", remata.