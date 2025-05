A sessão de encerramento do debate do Programa do XVI Governo Regional está marcada para estar tarde (15h00).

Os partidos têm os seguintes tempos para intervenções: IL (5 minutos), CDS (5), CH (8), PS (13), JPP (16), PSD (28).

O presidente do Governo Regional fará uma intervenção final com um máximo de 30 minutos.

Depois da intervenções terá lugar a votação de uma moção de confiança ao Governo Regional.