China suspende contra-medidas não tarifárias após negociações com EUA

A China anunciou hoje que vai suspender, por 90 dias, algumas contramedidas não tarifárias, na sequência das negociações comerciais com os EUA.

Pequim vai levantar algumas restrições a dezenas de entidades norte-americanas para "implementar o consenso alcançado durante as negociações económicas e comerciais de alto nível" entre os dois países, anunciou, em comunicado, um porta-voz do Ministério do Comércio Chinês.

A suspensão vai ser aplicada por 90 dias.

A redução dos direitos aduaneiros, que foi acordada entre a China e os EUA, entrou hoje em vigor.

Os dois países chegaram a um acordo temporário nas negociações do passado fim de semana, em Genebra, Suíça.

As tarifas chinesas sobre os produtos norte-americanos baixaram de 125% para 10%.

Já os EUA reduziram as tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30%.