O Grupo Desportivo da Apel aliou-se, esta terça-feira nas celebrações do Dia da Família.

O dojo da colectividade serviu de palco de uma iniciativa de judo que ficou marcada por um ambiente espectacular e de partilha de valores.

Este evento já é celebrado já pelo segundo ano consecutivo , numa parceria do clube com a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.