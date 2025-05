III Festival das Reservas da Biosfera de Portugal celebrou a sustentabilidade, a cultura e a tradição

O III Festival das Reservas da Biosfera de Portugal terminou no passado dia 5 de Maio, numa organização da Câmara Municipal de Santana, entidade gestora da Reserva da Biosfera de Santana. Esta edição decorreu simultaneamente com a Reserva da Biosfera das Flores – Açores.

Segundo explica nota à imprensa, foram duas semanas em que o festival assumiu um compromisso com a valorização ambiental, envolvendo a comunidade local, escolas, centros sociais e visitantes numa programação centrada na importância da biodiversidade, da floresta Laurissilva e do papel das reservas da biosfera na construção de um futuro mais equilibrado.

Por isso, a "sensibilização ambiental esteve no centro das atenções com diversas actividades dirigidas, em especial, às camadas mais jovens, como a visita guiada ao Viveiro Florestal do Pico das Pedras e sessões literárias sobre a Laurissilva, ambas em parceria com o IFCN, as sessões de mapeamento participativo sobre os contributos da natureza e da biodiversidade na Reserva da Biosfera de Santana, dinamizadas pela Universidade de Coimbra, que tiveram como público-alvo os alunos de 1.º e 2.º ciclo de Santana".

A programação contou ainda com a exposição 'Por uma Noite com Mais Vida', da SPEA Madeira, que abordou as espécies de aves marinhas e o impacto da poluição luminosa sobre as mesmas, e a actividade nocturna 'Uma Noite com Vida na Laurissilva', um peddy-paper que proporcionou aos participantes a visita a três estações ao longo do trilho no Parque Florestal do Pico das Pedras, cada uma dedicada a um grupo de fauna noturna: insectos, morcegos e aves marinhas.

A preocupação ambiental estendeu-se também aos utentes dos Centros Sociais Municipais, que participaram numa visita ao Centro das Levadas da Madeira, no Parque Temático da Madeira, proporcionando uma experiência educativa e cultural sobre o sistema hidráulico tradicional da ilha e a sua importância para a preservação dos recursos naturais.

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana acolheu também o seminário 'Boas Práticas em Territórios UNESCO', que destacou também o papel dos territórios classificados na promoção da sustentabilidade. O festival incluiu ainda exposições sobre o património natural e cultural, como 'Santana, Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO', 'O Traje de Santana - O Artesanato por detrás do traje: Identidade e Tradição', Instalação Renascimento: das Cinzas Floresce a Esperança, 'Emaranhados' e '25 anos, 25 olhares' – IFCN, que promoveram a reflexão sobre o equilíbrio entre o homem e a natureza.

O desfile 'Terra Mãe', que juntou escolas e centros sociais do concelho, levou à passerelle criações feitas com materiais reciclados, numa iniciativa de consciencialização ambiental através da moda. A estilista Dina Trindade apresentou também coordenados criados com materiais naturais como linho, lã de ovelha e bordado Madeira.

No plano gastronómico, decorreu o workshop com Elisabete Ferreira, considerada a Melhor Padeira do Mundo, e Olindinha Luís, da Pastelaria Delícias da Bia. Além da demonstração de técnicas de panificação, o momento incluiu uma palestra sobre os benefícios nutricionais do pão e as diferenças entre o pão de Gimonde e o pão de Santana, promovendo a valorização de práticas alimentares mais conscientes e locais. Destaque também para o Show Cooking de Milho Cozido, uma experiência culinária que homenageou um dos ingredientes mais tradicionais de Santana, valorizando os sabores autênticos da terra e as técnicas ancestrais de confeção.

A II Feira do Pão e do Artesanato, organizada pela Câmara Municipal de Santana e a Casa do Povo de Santana, foi outro marco do festival, reunindo produtores, artesãos e entidades locais numa celebração dos saberes e sabores do território, com enfoque na preservação de tradições e práticas sustentáveis.

A componente cultural do festival integrou ainda concertos, teatro, cinema e danças tradicionais. Destaque para o concerto da cantora e produtora emmy Curl, que encantou o público com um repertório onde se fundem a música tradicional portuguesa, o dream pop e o jazz moderno, numa ligação sensorial com o ambiente envolvente.

"O III Festival das Reservas da Biosfera de Portugal consolidou-se, assim, como uma plataforma de partilha e valorização do património natural e humano, afirmando Santana como um território de referência no compromisso com a educação ambiental, a cultura identitária e a sustentabilidade", refere nota da organização.