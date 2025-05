Quatro km de congestionamento na Via Rápida

Bom dia. Num dia que poderá ser, pelo menos tem sido tradicionalmente, mais calmo nas estradas da Madeira, para já começa com congestionamento de 4 km de extensão no sítio do costume.

Foto Google Maps

Na Via Rápida, entre Machico e Ribeira Brava, a zona da cancela acaba por ser sempre o grande entrave e congestionador de uma maior fluidez no tráfego rodoviário. Hoje não é excepção.

Ver Galeria

Mesmo nas sextas-feiras, quando há menos viaturas a circular, algo que é tradicional, acaba por não ser o caso de hoje.

Noutras zonas o trânsito circula com normalidade. Conduza com precaução.