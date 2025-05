Acidente com vítima encarcerada ‘entope’ Via Rápida no Funchal

Um acidente de viação na Via Rápida, na zona do Nó do Esmeraldo, em São Martinho, congestiona o trânsito no sentido Machico – Ribeira Brava.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram quatro viaturas, entre as quais a de desencarceramento e uma ambulância. As primeiras informações dão conta de uma vítima encarcerada.