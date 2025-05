Política, economia, saúde, desporto e religião em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, 15 de Maio de 2025.

Na revista Visão:

- "Leão XIV. A vida, as ideias e os desafios. Qual o papel do novo Papa num mundo em ebulição"

- "Luís Montenegro vs. Pedro Nuno Santos. Consagração ou desforra? Como decidem e negoceiam. Os principais conselheiros. As histórias paralelas"

- "Amin Maalouf. 'É improvável haver um recuo na globalização'"

- "Nininho. 'A minha voz não vai parar'"

- "Reportagem. As aldeias onde quase todos votam"

Na revista Sábado:

- "Leão XIV. A última vitória de Francisco. Os bastidores da eleição e o perfil do novo Papa. Os cinco portugueses que conviveram com ele"

- "Campanhas cruzadas do PS e AD. Da indiferença à Spinumviva até à trincheira do povo"

- "Negócio da Padaria Portuguesa. José Diogo Quintela vende a espanhóis por Euro25 milhões"

- "Homicídio da Murtosa: Tecnologia e inspetor da PJ 'picuinhas' impedem crime perfeito"

- "Alergias alimentares afetam um terço dos portugueses"

No Correio da Manhã:

- "Sofreu refluxo e tensão alta. Ventura com tratamento VIP no SNS"

- "Arsenal já conta com Gyokeres"

- "Liga ao rubro. Título de campeão vale 48 milhões de euros"

- "Águia com foco total em Braga"

- "Americanos entram no capital do Benfica"

- "Guerra. Kremlin disse que Putin não vai à cimeira sobre a Ucrânia"

- "Acaba tabu. Gouveia e Melo anuncia candidatura a Belém"

- "Saúde. Médicos e enfermeiros perdem poder de compra"

- "Na Suíça. Jovem portuguesa morta pela melhor amiga"

- "Ex-polícia. Confissões a amante tramam traficante"

- "Tavira. Tribunal dá oportunidade a homicida do pai"

- "Supremo confirma. Mãe de Jéssica condenada a pena máxima"

No Público:

- "Governo sem pedidos de empresas para vistos da via verde da imigração"

- "Legislativas. Só 6,5% dos emigrantes já votaram nas eleições"

- "AD dramatiza apelo ao voto útil e 'improvisa' comício em Braga"

- "Gouveia e Melo anuncia candidatura presidencial e atrapalha campanha"

- "Cinema. Um Robert De Niro íntimo no arranque do Festival de Cannes"

- "Pepe Mujica (1935-2025). Chegou ao fim a 'vida bonita' do político que soube levantar-se do chão"

- "Primatas. Chimpanzés prestam primeiros socorros a outros chimpanzés em apuros"

- "Mais-valias até 2014. Fisco forçado a devolver IRS sobre venda de imóveis"

- "Mobilidade. Lisboa vai aumentar zonas proibidas a trotinetes"

- "Guerra na Ucrânia. Putin recusa encontrar-se com Zelensky em Istambul"

- "Com CEO da Pfizer. Tribunal da UE obriga Von Der Leyen a mostrar mensagens"

No Jornal de Notícias:

- "SNS falha na prevenção e tratamento da obesidade infantil"

- "Falta de recursos e chuva atrasam limpeza dos terrenos"

- "Presidenciais 2026. Gouveia e Melo arranca e recebe críticas. Líderes partidários questionam momento do anúncio"

- "Suíça. Lusodescendente morta à facada em confronto com amiga"

- "Braga. Alegria, suor e lágrimas dos estudantes no Enterro da Gata"

- "Legislativas 2025. Sondagem diária. Subida do PS e queda da AD apontam no sentido do empate técnico"

- "Matosinhos. Três meses a viver com cratera na garagem em Guifões"

- "PSP. Ministra e PCP contra indemnizações cobradas a polícias"

- "Sporting. Varandas deixa Arsenal levar Gyokeres sem pagar cláusula"

No Diário de Notícias:

- "Em três anos, mais de 2700 médicos pediram à Ordem certidões para exercer no estrangeiro"

- "Podcast Soberania. IL, BE e PCP de acordo. Infraestruturas críticas nacionais não devem ter donos estrangeiros"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo ao DN sobre anúncio da candidatura: 'Só intervirei no espaço polítrico após o ciclo eleitoral'"

- "Reportagem. Desinformação pela caixa do correio: o ódio, o engano e a xenofobia de grupos extremistas"

- "Rodrigo Maluff, vice-ministro do Comércio: 'O Paraguai pode vir a ser um tigre económico'"

- "Viagem. Trump elogia líder sírio e pede para este reconhecer Israel"

- "Balanço. Gastos militares tiveram em 2024 a maior subida desde o final da Guerra Fria"

- "Futebol. Varandas procura recorde de troféus e Rui Costa vantagem nas eleições"

- "Festival. Fantasmas da História assombram Cannes"

No Negócios:

- "Projetos de baterias arriscam perder 100 milhões do PRR"

- "Série 5 dias. Eleições legislativas. Incerteza ainda não trava contas certas da AD e PS. Partidos pedem mais construção e repetem receita para a crise"

- "Novo acionista do Benfica já tem 5% da SAD e promete ser um 'parceiro produtivo'"

- "Kathleen Brooks, diretora da XTB. IPO do Novo Banco é uma 'estratégia arriscada'"

- "Tecnologia. Arquiconsult às compras na América e no Egito"

- "Finanças públicas. Dívida inferior à da Alemanha até 2030? Há quem admita que sim"

- "Mercado laboral. Custos do trabalho estão a perder gás após choque da inflação"

No Jornal Económico:

- "Trump liberta chips da Nvidia para Portugal e dá gás a Sines"

- "Como as empresas podem aproveitar a experiência"

- "Gouveia e Melo avança para Belém na véspera das legislativas"

- "PS e AD disputam eleitorado zangado e cansado, com Ventura em descanso"

- "Em 10 anos, elétricos já valem um terço das vendas"

- "Ucrânia e Rússia negoceiam hoje na Turquia. Sem Putin"

- "Americanos já têm 5,2% da Benfica SAD e querem ser 'parceiro produtivo'"

- "Altri compra duas empresas de florestas na Galiza"

- "Banco suíço dos muito ricos abre escritório em Lisboa"

No Record:

- "Sporting. 'Vamos dar o último empurrão!', Gyokeres pede apoio para sábado"

- "Entrevista. Voleibol. João Coelho, o treinador que acabou com a hegemonia das águias: 'Foi especial ganhar na casa de um rival'"

- "Benfica. Adeus Di María. Nem sequer fica para o Mundial de Clubes"

- "De Braga com ou sem o título. Encarnados regressam de avião"

- "Benfica. Continuam a comprar ações. Norte-americanos passam a deter 5,24% da SAD. 'Estamos emprenhados em ser um parceiro produtivo'"

- "Saco azul. Contas de Miguel Moreira levantam dúvidas em tribunal"

- "FC Porto. Na luta por Sudakov"

- "Itália. Milan 0-1 Bolonha. Sérgio perde final da Taça"

No O Jogo:

- "FC Porto. Três no alvo. Central, médio e ala são as posições de reforço prioritário identificadas pela SAD"

- "'Barcelona está noutro patamar'. Kika Nazareth recorda com carinho passado de águia ao peito. 'As minhas melhores amigas são do Sporting e da Seleção'"

- "Benfica. Americanos chegam à Luz. Lenore Sports Partners adquire 5,24% das ações da sociedade desportiva"

- "'Não pode fazer caso, deve ouvir o treinador'. Selecionador da Noruega aconselha Schjelderup a ignorar críticas"

- "Sporting. Gyokeres por 71 MEuro. Ingleses insistem que destino do sueco é o Arsenal"

- "Braga. 'Noite eletrizante com o 1.º de Maio a abarrotar'. Zé Roberto já derrotou as águias"

- "V. Guimarães. 'Não era a equipa que o Sporting queria no último jogo'. Targino venceu em Alvalade"

E no A Bola:

- "'Vamos juntos'. Diomande e Gyokeres dão o mote para o jogo do título"

- "Pedro Gonçalves em vias de renovar com o Sporting, mas só depois das decisões da Liga e Taça"

- "Benfica. Americanos entram na SAD. 5,4% das ações compradas por fundo dos EUA"

- "Pavlidis e Bruno Lage figuras do mês para a Liga"

- "FC Porto. Prioridade é o eixo da defesa. Centrais no topo dos alvos para o mercado"

- "A Bola ao Centro. Começa hoje o Rali de Portugal"

- "Itália. Conceição, Leão e Félix perdem final da Taça"